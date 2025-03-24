Обанкротился один из пионеров рынка генетического тестирования 23andMe

Вчера, 23 марта, американская биотехнологическая компания 23andMe подала в суд по банкротствам Восточного округа Миссури заявление о защите от кредиторов в соответствии со ст. 11 закона о банкротствах США. В заявлении компании говорится, что это должно «облегчить процесс продажи, чтобы максимизировать стоимость бизнеса». 23andMe также отметила, что ее работа продолжится в обычном режиме во время поиска покупателя на ее бизнес. Кроме того, компания объявила, что ее сооснователь Энн Воджицки уходит с поста генерального директора, временно обязанности главы компании будет исполнять финансовый директор Джо Селсеведж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: George Frey / Reuters Фото: George Frey / Reuters

23andMe была одним из пионеров массового генетического тестирования для определения происхождения предков, риска тех или иных заболеваний и т. д. По некоторым оценкам, объем этого рынка в 2024 году достиг $11,7 млрд. 23andMe была создана в Калифорнии в 2006 году. В 2021 году компания стала публичной, ее максимальная капитализация тогда достигала почти $6 млрд. При этом компания никогда не была прибыльной.

С тех пор акции 23andMe обесценились, упав более чем на 99% в сравнении с максимумом 2021 года,— сейчас стоимость компании оценивается менее чем в $50 млн. Проблемы компании начались в 2023 году, когда стало известно о масштабной утечке данных 7 млн ее клиентов — примерно половины от общего числа. После этого многие пользователи стали требовать от компании удаления своих данных. В прошлом году 23andMe объявила о сокращении 40% сотрудников (200 человек) и реструктуризации.

Яна Рождественская