Нижегородское предприятие обвинили в загрязнении сельхозземель

Россельхознадзор возбудил административные дела в отношении нижегородского ООО «Курцево» из-за загрязнения сельхозземель и уничтожение плодородного слоя почвы в Городецком районе. По данным надзорного ведомства, земельный участок был захламлен отходами животноводства.

В частности, на 0,92 га складирован предположительно конский навоз вперемешку с соломой, сеном и опилками. Высота складирования достигает до 2,5 м. Еще на 0,12 га расположена выемка в земле, заполненная жидкими бытовыми отходами, имеющими характерный запах канализации.

Андрей Репин