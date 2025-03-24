«Твоя Привилегия» в ТОП ЖК России

На VI Российской строительной неделе в Москве подвели итоги конкурса ТОП ЖК-2025.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено АО АПРИ «Флай Плэнинг» Фото: предоставлено АО АПРИ «Флай Плэнинг»

На сегодня ТОП ЖК-2025 является одной из самых престижных премий в сфере строительства и традиционно собирает сильнейших участников со всей страны. Так было и на этот раз: 67 регионов, 600 застройщиков и 1400+ жилых комплексов сражались за возможность стать лучшими.

ЖК «Твоя Привилегия» получил первое место в номинации «Малоэтажные дома».

Гордимся результатом и возможностью сделать вклад в развитие современного жилищного строительства.

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ»