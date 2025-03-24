«Твоя Привилегия» в ТОП ЖК России
На VI Российской строительной неделе в Москве подвели итоги конкурса ТОП ЖК-2025.
Фото: предоставлено АО АПРИ «Флай Плэнинг»
На сегодня ТОП ЖК-2025 является одной из самых престижных премий в сфере строительства и традиционно собирает сильнейших участников со всей страны. Так было и на этот раз: 67 регионов, 600 застройщиков и 1400+ жилых комплексов сражались за возможность стать лучшими.
ЖК «Твоя Привилегия» получил первое место в номинации «Малоэтажные дома».
Гордимся результатом и возможностью сделать вклад в развитие современного жилищного строительства.
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ»
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