Белгородский министр ЖКХ ушел в «Барс»

Министр ЖКХ Белгородской области Алексей Ботвиньев проходит службу в добровольческом отряде «Барс-Белгород». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время оперативного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Ботвиньев (слева) возглавляет министерство ЖКХ региона с января 2022 года

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Алексей Ботвиньев (слева) возглавляет министерство ЖКХ региона с января 2022 года

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Сколько будет действовать контракт господина Ботвиньева и кто будет его замещать на время службы, не уточняется. Работу министерства курирует профильный вице-губернатор Сергей Довгалюк.

На прошлой неделе стало известно о вступлении в «Барс-Белгород» главы Красненского района Александра Полторабатько. Неделей ранее к батальону присоединился глава Новооскольского округа Андрей Миськов.

О том, почему чиновники макрорегиона вступают в «Барс», читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова