Москва и Санкт-Петербург лидируют по росту цен на элитное жилье в мире

Москва и Санкт-Петербург стали мировыми лидерами по росту цен на элитное жилье в новостройках, свидетельствуют данные российской консалтинговой компании NF Group. Анализ ценовой динамики был проведен на основе отчета о благосостоянии The Wealth Report 2025 от Knight Frank. Эксперты поясняют, что нынешнее положение цен связано с дефицитом предложения на рынке одновременно с рекордным спросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Первое месте по стоимости квартир занял Санкт-Петербург. По данным NF Group, показатель вырос на 26%, к концу декабря составив 793 тыс. руб. за 1 кв. м. В Москве элитное жилье за аналогичный период подорожало на 20,5% — до 1,95 млн руб. за 1 кв. м.

Санкт-Петербург поднялся всего на одну позицию по итогам года, тогда как Москва с 19-го места перешла на 2-е. Согласно отчету Knight Frank, тройку лидеров с динамикой 18,4% завершает Сеул. В 2023 году он был на 22-м месте в рейтинге.

В феврале в городах-миллионниках России было продано 19 тыс. квартир в новостройках общей площадью 900 тыс. кв. м. Это на 14,4% больше год к году, уточняется в совместном исследовании сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс продаж новостроек». Больше всего сделок пришлось на Москву (более 7,5 тыс., что на 63% больше год к году). Следом за столицей идет Санкт-Петербург, где приобретено около 2,3 тыс. квартир (всего на 1% ниже прошлогоднего показателя).

Подробности — в материале «Ъ» «Новостройки смогли перестроиться».