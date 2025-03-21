Новостройки смогли перестроиться

Прогнозы застройщиков, ожидавших серьезного падения в сегменте новостроек после отмены массовой льготной ипотеки, пока не сбываются. В российских городах-миллионниках продажи выросли на 14,4%, цены — на 13,2% по сравнению с тем периодом, когда жилищные кредиты с субсидируемыми ставками действовали для широкого круга заемщиков. Эксперты констатируют, что участники рынка адаптировались к новым реалиям с сокращенными ипотечными программами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В феврале 2025 года в городах-миллионниках России было продано 19 тыс. квартир в новостройках общей площадью 900 тыс. кв. м — это на 14,4% больше год к году, отмечается в совместном исследовании сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс продаж новостроек». Больше всего сделок в натуральном выражении ожидаемо пришлось на Москву (свыше 7,5 тыс., что 63% больше год к году).

Следом идет Санкт-Петербург, где приобретено около 2,3 тыс. квартир. Это меньше показателей годовой давности всего на 1%, указывают в Dataflat.ru. По подсчетам этого аналитического сервиса, застройщики Москвы и Санкт-Петербурга выручили от продажи жилья соответственно 164,8 млрд руб., что на 66% больше год к году, и 27,6 млрд руб. (рост на 4%).

Среди других городов-миллионников заметное число сделок за февраль 2025 года, по данным «Яндекс Недвижимости» и «Пульса продаж новостроек», заключено в Ростове-на-Дону (1,3 тыс., рост на 52,6%) и Екатеринбурге (1,5 тыс., что на четверть больше год к году).

Текущие продажи показывают адаптацию рынка жилищного строительства к жизни без массовой льготной ипотеки и с высокими ставками по кредитам с рыночными условиями, отмечает коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Сегодня ситуацию во многом спасают рассрочки от девелоперов, считает руководитель «Пульса продаж новостроек» Артем Советников. Сейчас на долю сделок с использованием ипотечных кредитов приходится 35–40%, в то время как год назад — 80%, констатирует эксперт. В феврале 2025 года на первичном рынке жилья было выдано ипотечных займов на общую сумму 86,5 млрд руб., что на 32,7% меньше год к году, подсчитали в Frank RG.

Текущий рост продаж контрастирует с прогнозами, сделанными участниками рынка в преддверии отмены с 1 июля 2024 года массовой льготной ипотеки. Тогда девелоперы ждали резкого падения продаж, и в первое время оно наблюдалось. Но впоследствии, в том числе за счет сохранившейся семейной ипотеки и внедрения застройщиками различных программ рассрочек, удалось избежать серьезного кризиса в стройиндустрии.

Февральские результаты продаж обусловлены отложенным спросом, поскольку сделки по семейной ипотеке с декабря по январь откладывались из-за исчерпания лимитов, подтверждает гендиректор «Главстрой-Недвижимости» Алексей Гусев. Граждан не пугает и продолжающийся рост средних цен на первичном рынке жилья. В целом по стране в феврале 2025 года подорожание составило 13,2% год к году, говорят аналитики сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс продаж новостроек». Так, в Москве рост составил 17,4%, до 397 тыс. руб. за кв. м, в Санкт-Петербурге — 13,8%, до 279 тыс. руб. за кв. м, в Казани — 16%, до 234 тыс. руб. за кв. м, в Нижнем Новгороде — 10,5%, до 185 тыс. руб. за кв. м (см. таблицу).

Цены на квартиры в новостройках в крупных городах России в феврале 2025 года Выйти из полноэкранного режима Город Стоимость (тыс. руб. за кв. м) Изменениегод к году (%) Пермь 156 25 Самара 126 22,2 Воронеж 131 21,5 Омск 151 19,9 Уфа 158 19 Новосибирск 167 17,4 Москва 397 17,3 Казань 234 16 Санкт-Петербург 279 13,8 Екатеринбург 161 13 Нижний Новгород 185 10,5 Челябинск 152 7,9 Ростов-на-Дону 143 7,3 Волгоград 143 3,1 Красноярск 143 2 Краснодар 150 -5,6 Открыть в новом окне Источник: «Яндекс Недвижимость», «Пульс продаж новостроек».

Рост цен продиктован общей инфляцией, дефицитом рабочей силы и увеличивающимися затратами на проектное финансирование, поясняет гендиректор VSN Group Яна Глазунова. Повлиял и рост цен на строительные материалы, добавляет вице-президент по маркетингу «Девелопмент-Юг» Владимир Кравченко. По итогам 2024 года стройматериалы для панельных домов подорожали на 7% год к году, для монолитных — на 4%, кирпичных — на 5,5%, подсчитали в Главгосэкспертизе.

Наблюдаемый сейчас рост спроса на первичное жилье — временное явление, утверждает Алексей Гусев.

Если застройщики, поверив в долгосрочность этого тренда, начнут выводить больше проектов на рынок, это может привести к еще большему затовариванию рынка, говорят опрошенные “Ъ” девелоперы. Доля нераспроданного жилья по всей России сейчас составляет 68% от общего объема строящихся проектов против 66% годом ранее, отмечает коммерческий директор «ОМ Девелопмент» Анна Соколова. Впрочем, этот разрыв застройщики пытаются сократить: данные госкомпании «Дом.РФ» за февраль 2025 года показывают, что девелоперы по всей России сократили объемы новых строек на 31% год к году, до 2,5 млн кв. м.

София Мешкова