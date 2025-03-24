В Хостинском районе Сочи вместо ТРЦ с ледовой ареной построят медицинский центр

В Хостинском районе Сочи на улице Пластунской вместо ранее анонсированного торгово-развлекательного центра с ледовой ареной построят центр отдыха с физкультурно-оздоровительным и медицинским комплексом. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в департаменте инвестиций администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Смена направленности проекта связана с корпоративными решениями из-за смены собственника объекта и изменившейся финансово-экономической ситуации.

По информации ведомства, новый функционал соответствует Генеральному плану города и проекту Правил землепользования и застройки, а также является более востребованным в районе расположения объекта.

Первоначальный проект торгового центра, разрешение на строительство которого было выдано 11 октября 2023 года, предполагал размещение магазинов крупных ритейлеров и торговых точек местных предпринимателей, а также спортивных объектов — ледовой арены, тренажерного зала и зала настольного тенниса.

Согласно информации на сайте департамента инвестиций, инициатором первоначального проекта выступало московское ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» с объемом инвестиций 760,3 млн руб. Специалисты планировали реализовать проект к октябрю 2025 года. Объект должен был создать 50 рабочих мест.

Сейчас специалисты прорабатывают изменения в проекте.

Мария Удовик