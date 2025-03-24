МИД КНР опроверг сообщения об участии в миротворческих силах на Украине

В МИД Китая опровергли информацию о том, что представители КНР обсуждают отправку китайских миротворцев на Украину. Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИДа страны Го Цзякунь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / Reuters Фото: Florence Lo / Reuters

«Я хотел бы подчеркнуть, что соответствующая информация полностью не соответствует действительности»,— сказал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Представитель МИДа также подчеркнул, что Китай намерен «продолжать работать с международным сообществом над продвижением мирных переговоров и созданием условий для прекращения огня и окончания конфликта».

22 марта немецкое издание Welt сообщило со ссылкой на дипломатов ЕС, что представители КНР обратились к властям ЕС с запросом обсудить участие Китая в миротворческой миссии, которую после достижения соглашения о прекращении огня могут отправить на Украину для контроля за соблюдением договоренностей.

В феврале гонконгская South China Morning Post сообщала, что Китай готов послать миротворческие силы на Украину, если это будет необходимо после достижения договоренности о прекращении огня.

В последние недели в Европе активно обсуждают отправку миротворцев на Украину. В начале марта по итогам саммита европейских государств в Лондоне премьер Британии Кир Стармер анонсировал создание «коалиции желающих» принять участие в формировании миротворческого контингента. По словам британского премьера, саммит коалиции запланирован на 27 марта.

Подробнее о формировании контингента миротворцев — в материале «Ъ» «Коалиция нежелающих».

Анастасия Домбицкая