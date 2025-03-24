Обломки БПЛА повредили здание ж/д станции в Кавказском районе
В ночь на 24 марта обломки БПЛА незначительно повредили административное здание и участок контактной сети на железнодорожной станции в Кавказском районе. При этом движение поездов не прерывалось, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
По информации ведомства, детонация беспилотника произошла в воздухе — взрывной волной выбило окна и задело контактную сеть. Железнодорожное сообщение продолжалось в штатном режиме, пострадавших нет. Сейчас поврежденный участок восстановили.
На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.
Всего за ночь над территорией России сбили 28 БПЛА. Один беспилотник уничтожили над Краснодарским краем.