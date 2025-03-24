Обломки БПЛА повредили здание ж/д станции в Кавказском районе

В ночь на 24 марта обломки БПЛА незначительно повредили административное здание и участок контактной сети на железнодорожной станции в Кавказском районе. При этом движение поездов не прерывалось, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По информации ведомства, детонация беспилотника произошла в воздухе — взрывной волной выбило окна и задело контактную сеть. Железнодорожное сообщение продолжалось в штатном режиме, пострадавших нет. Сейчас поврежденный участок восстановили.

На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.

Всего за ночь над территорией России сбили 28 БПЛА. Один беспилотник уничтожили над Краснодарским краем.

Анна Гречко