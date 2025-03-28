«Кубань вошла в пятерку лучших регионов по качеству общего образования»

Министр образования и науки Краснодарского края Елена Воробьева рассказала Guide, что меняется в кубанских школах, сколько учителей не хватает и как власти поддерживают педагогов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр образования и науки Краснодарского края Елена Воробьева

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Краснодарского края Министр образования и науки Краснодарского края Елена Воробьева

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Краснодарского края

Guide: Какова динамика количества общеобразовательных школ на Кубани и учащихся в них в последние годы?

Елена Воробьева: В 2024/2025 учебном году в регионе в 1249 школах обучаются более 783 тыс. детей. Количество школ на протяжении последних лет не меняется, так как новые становятся филиалами уже действующих образовательных организаций. Только в прошлом году при поддержке федерального и регионального бюджетов завершено строительство 15 школ более чем на 16 тыс. мест.

Количество детей школьного возраста в Краснодарском крае продолжает расти, хотя и медленнее, чем в прошлые годы. В 2023 году было 780 тыс., а в 2022-м — 762 тыс. школьников.

G: Как меняется материально-техническое оснащение школ Краснодарского края?

Е. В.: Качественно модернизировать инфраструктуру школ помог нацпроект «Образование», который успешно завершился в прошлом году. Например, благодаря ему только в 2024 году 73 центра образования «Точка роста» открылись в сельских школах региона. Теперь такой центр есть в каждой второй школе края — всего 605.

В гимназии №6 Сочи, лицее №3 Кавказского района и школе №11 Туапсинского района начали работать детские технопарки «Кванториум». Всего на Кубани 13 таких учреждений с филиалами и девять мобильных лабораторий. Техническим творчеством занимаются 12,5 тыс. школьников.

Более 6 тыс. ребят ходят на занятия по программированию и робототехнике. Количество центров цифрового образования детей «ИТ-куб» в прошлом году выросло до шести.

В школе №26 Краснодара, школах-интернатах ст. Староминской и №1 Ейска обновили материально-техническую базу для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 38 школ и два техникума получили современное компьютерное оборудование.

Благодаря модернизации инфраструктуры дети получают возможность учиться и заниматься проектной, научно-исследовательской деятельностью на самом современном оборудовании. Итогом формирования современной образовательной среды также становятся достойные результаты экзаменов, успехи детей на конкурсах и олимпиадах различного уровня. По оценке ТАСС, край вошел в пятерку лучших регионов по качеству общего образования. На федеральном уровне ведется статистика достижений детей — за прошлый год в нее вошли имена более 5 тыс. кубанских школьников, продемонстрировавших выдающиеся результаты в учебе, науке, спорте и искусстве. Это на 2 тыс. больше, чем годом ранее.

G: Какова ситуация с кадрами в сфере Кубани?

Е. В.: В системе образования нашего региона трудятся 86 тыс. педагогов, 37 тыс. из них — учителя. Каждый второй учитель работает в сельской школе, каждый четвертый имеет высшую квалификационную категорию. Почти 6 тыс. школьных учителей — молодые специалисты до 30 лет. С нового учебного года более 800 выпускников педвузов и педколледжей пришли работать в школы Кубани, каждый 10-й из них — по целевому направлению.

В связи с вводом новых школ в крупных городах ощущается нехватка учителей — требуется порядка 800 педагогов. Для решения кадрового вопроса намечен план развития. В школах открываются психолого-педагогические классы в рамках ранней профориентации, увеличивается целевой набор. Кроме того, в крае постоянно расширяются меры поддержки педагогов. И это, безусловно, сказывается на востребованности специальностей педагогического направления в вузах и системе среднего профессионального образования. В прошлом году конкурс на педагогические специальности достигал 10 человек на место.

G: Расскажите подробнее о мерах господдержки педагогов.

Е. В.: На поддержку работников образования в Краснодарском крае ежегодно направляется около 9 млрд руб. из регионального бюджета. Для педагогов разработаны и внедрены различные программы на федеральном и краевом уровнях. Эти меры направлены на улучшение условий труда учителей, повышение их мотивации и привлечение молодых специалистов.

Наиболее востребованными региональными мерами поддержки являются выплаты по 1 млн руб. на улучшение жилищных условий, по 350 и 500 тыс. руб. призерам и победителям всероссийских конкурсов профессионального мастерства, премии по 100 тыс. руб. педагогам, подготовившим стобалльников по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), премиями по 100 и 60 тыс. руб. поощряются наставники победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников.

Кроме того, к началу учебного года все учителя получают выплату по 5 тыс. руб., по 3 тыс. руб. ежемесячно доплачивают молодым педагогам в течение трех лет с даты трудоустройства в школу после выпуска из педвуза, региональную выплату 4 тыс. руб. в дополнение к федеральной в 5 тыс. ежемесячно получают классные руководители в школах и кураторы групп в колледжах и техникумах.

С января 2025 года увеличена с 5 тыс. до 10 тыс. руб. ежемесячная доплата учителям школ, педагогам-психологам, преподавателям-организаторам основ безопасности и защиты Родины, социальным педагогам, учителям-дефектологам, учителям-логопедам. С 2025 года введена аналогичная доплата в 10 тыс. руб. педагогам дополнительного образования в школах.

Главы муниципальных образований также поддерживают педагогов, в городах и районах края реализуются собственные меры поддержки, включая бесплатный проезд на городском транспорте и предоставление служебного жилья. Перечень мер и категории получателей ежегодно расширяются.

G: Сколько учебных заведений Краснодарского края готовят педагогические кадры?

Е. В.: Готовят кадры для региональной системы образования шесть федеральных вузов, расположенных на территории Краснодарского края. По итогам приемной кампании прошлого года на обучение на бюджетной основе по педагогическим специальностям поступили 2,8 тыс. человек, среди них 835 выпускников педклассов. В шести педагогических колледжах прием составил более 1,2 тыс. человек.

G: Сколько в Краснодарском крае профильных классов и в чем их особенность?

Е. В.: В текущем учебном году в общеобразовательных организациях Краснодарского края работают 3,9 тыс. профильных классов, в них обучаются более 54 тыс. старшеклассников (в 2023/2024 году — 3,6 тыс. классов и 49,7 тыс. школьников). По сравнению с прошлым учебным годом в два раза увеличилось количество обучающихся классов гуманитарного профиля, в 1,4 раза — естественно-научного профиля, в 1,7 раза — технологического.

Обучаясь в профильном классе, школьник не только более углубленно изучает предметы, необходимые ему для успешного поступления и дальнейшей учебы в вузе, но и узнает больше о своей будущей профессии и окончательно определяется с выбором.

G: Что меняется в форматах и подходах к профориентационной работе в школах?

Е. В.: С 2023 года во всех школах введена единая модель профориентационной деятельности (профминимум) для учащихся 6–11-х классов. Это единый универсальный набор профориентационных практик и инструментов для проведения мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся, включающий как методические содержательные материалы для уроков по предметам общеобразовательного цикла, где рассматривается значимость учебного предмета в профессиональной деятельности, так и экскурсии на производство, посещение профессиональных проб, выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования.

Одним из флагманов профориентации выступает цикл занятий «Россия — Мои горизонты», которые проводятся еженедельно по четвергам. Школьники знакомятся с различными профессиями, узнают о достижениях России в области науки и технологий, о современном рынке труда, перспективных профессиях и специальностях.

Другой ключевой профориентационный проект — федеральный проект «Билет в будущее». За пять лет его работы более 100 тыс. кубанских школьников приняли участие в различных профессиональных пробах и получили рекомендации по выбору пути профессионального развития.

G: Сколько кубанских школьников в этом году будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ и какие предметы по выбору пользуются наибольшей популярностью?

Е. В.: В 2025 году ЕГЭ в Краснодарском крае будут сдавать почти 27 тыс., ОГЭ — 79,5 тыс. человек. У одиннадцатиклассников растет популярность математики профильного уровня, информатики и предметов естественно-научного цикла — физики, биологии, химии. Такая же тенденция наблюдается и по итогам выбора предметов выпускниками девятых классов. Кроме того, одиннадцатиклассники часто выбирают обществознание, а девятиклассники — географию и обществознание.

G: Что делается для создания комфортных и прозрачных условий проведения итогового испытания?

Е. В.: Организаторы стараются создать для выпускников максимально комфортные условия для сдачи экзаменов: в каждой аудитории работают кондиционеры и рециркуляторы воздуха, разрешается приносить с собой воду и перекус при необходимости. Отдельное внимание — обеспечению безопасности ребят во время экзамена. Видеонаблюдение и металлодетекторы используются не только для того, чтобы не допустить использование запрещенных средств связи и шпаргалок, но и для обеспечения безопасности участников и защиты их прав и интересов в случае конфликтных ситуаций.

Для снятия психологической напряженности у детей и родителей в период подготовки к экзаменам проводятся краевые родительские собрания, акции «ЕГЭ для родителей» и «ОГЭ для родителей», консультации с председателями региональных предметных комиссий и преподавателями ведущих вузов, школьники участвуют в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях. Все это позволяет сделать процедуру проведения экзамена более прозрачной и понятной для общественности, продемонстрировать меры, применяемые для обеспечения комфортных условий в пунктах проведения и объективных результатов экзаменов.

Беседовала Маргарита Синкевич