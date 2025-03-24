Завершено расследование дела о гибели 4 детей от дихлофоса в Красноярском крае

В Красноярском крае завершено расследование резонансного уголовного дела об отравлении дихлофосом четырех детей в сентябре 2024 года. Обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст. 109 УК РФ, максимальное наказание — четыре года лишения свободы) предъявили их отцу, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР Фото: СКР

События, которые изложены в деле, произошли осенью прошлого года в селе Красная Сопка (Назаровский район). По данным следствия, вечером 20 сентября глава семьи травил в доме мух. При распылении он не выполнил рекомендации производителя дихлофоса о защитных мерах при обработке, длительном проветривании помещения при сквозняке и влажной уборке поверхностей, после чего пустил домочадцев в помещение. Они поужинали и легли спать.

«В результате неосторожного обращения с инсектицидным средством его компоненты перорально с приемом пищи и тактильно путем соприкосновения с обработанными поверхностями предметов мебели, одежды, постельных принадлежностей, кухонной утвари попали в организм детей, которые получили острое отравление деструктивным ядом системного действия»,— говорится в деле.

На следующий день все члены семьи — четверо детей и их родители — почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Мальчик и три его сестры, которым было от шести до 13 лет, умерли. Их отца и мать, находившуюся на девятом месяце беременности, после оказания медпомощи выписали.

Глава семейства не отрицает, что обрабатывал дом средством от насекомых, но считает, что оно не могло стать причиной смерти его детей.

Отметим, что в производстве СКР находится уголовное дело о гибели пятого ребенка в этой семье в феврале 2025 года. По предварительным данным, младенец, родившийся через месяц после смерти своих трех сестер и брата, мог захлебнуться во сне рвотными массами.

Илья Николаев