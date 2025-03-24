Андрей Михайлов переизбран на пост главы Новосибирского района

Андрей Михайлов избран главой Новосибирского района Новосибирской области на второй срок. Об итогах конкурсной процедуры на оперативном совещании 24 марта сообщил губернатор Андрей Травников.

По словам губернатора, 27 участников сессии райсовета поддержали кандидатуру господина Михайлова единогласно. Как сообщили в администрации Новосибирского района, заявления об участии в конкурсе подали четыре человека, один из которых в дальнейшем отказался от борьбы. На сессии депутатам были представлены две кандидатуры — Андрея Михайлова и главы Мичуринского сельсовета Игоря Карасенко.

Андрей Михайлов руководит администрацией Новосибирского района с конца 2019 года. До этого он работал заместителем министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

Валерий Лавский