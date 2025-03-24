МВД Белоруссии: беспилотники залетают на территорию страны почти каждую неделю

Замглавы МВД Белоруссии и командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков заявил, что беспилотники залетают в воздушное пространство страны «практически каждую неделю». Он добавил, что специалисты разминируют дроны максимально безопасно, благодаря чему удалось избежать разрушений.

Бог охраняет республику Беларусь. Вот сколько они (беспилотники – "Ъ") в полях падали — столько они взрывались … Но сколько они падали в населенных пунктах, они не взрываются. Они между домов падают на дорогу. До дома остается 50-60 метров и они не детонируют»,— сказал Николай Карпенков в интервью, которое опубликовали Внутренние войска МВД Белоруссии на YouTube.

По словам господина Карпенкова, беспилотники залетают в южные регионы Белоруссии «практически каждую неделю». Он уточнил, что часть из них сбивается, а «какие-то залетают и мы их разминируем».

В сентябре 2024 года Минобороны Белоруссии заявило, что несколько беспилотников нарушили воздушную границу страны. Их уничтожили силы ПВО.