Дышать любовью к Пересильд

В ресторане отеля Savoy в неожиданном жанре утренника состоялась презентация мини-альбома «Венера. Планета легкого поведения» актрисы Юлии Пересильд и группы «Маnдрагора». Пока что на музыкальных сервисах можно найти только одну песню госпожи Пересильд и музыкального коллектива — это композиция «Дышать любовью» на стихи Юнны Мориц.

Полдень — не самое типичное время для музыкальных презентаций. Однако востребованные артисты просто не смогли бы собраться вечером на сцене и в зале. А тут были и депутат Мосгордумы Родион Газманов, и актриса Анна Пересильд с певцом Иваном Дмитриенко — звезды не только сериалов и хит-парадов, но и последней рекламной кампании Гоши Рубчинского, выпущенной вскоре после его творческого расставания с Канье Уэстом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Поскольку альбом и впрямь оказался небольшим, у гостей оказалось достаточно времени, чтобы поделиться своими восторгами с исполнительницей. Особенно преуспели в этом медиаменеджер Трифон Бебутов (на фото слева) и актер Лев Зулькарнаев (справа) — сооснователи совершенно свеженького СМИ о кино Dreamcast. Пока что оно существует в виде Telegram-канала на 5,6 тыс. подписчиков, но уже обещана серия громких интервью о состоянии индустрии. Во всеуслышание новое медиа заявило о себе 7 марта, когда господин Бебутов еще возглавлял журнал «Правила жизни» (бывш. Esquire). Эту должность ему передал Сергей Минаев, пояснив, что захотел отойти от оперативного управления. Потом оказалось, что господин Минаев просто решил запустить свой отдельный глянцевый журнал «Чтиво», но так или иначе старших над господином Бебутовым уже не осталось. Это привело к неконтролируемому количеству фотографий самого господина Бебутова на страницах «Правил жизни», что изрядно веселило читателей. Но после объявления о создания Dreamcast пришлось из журнала уйти. Что же до господина Зулькарнаева, то оказалось, что он просто всегда мечтал попробовать себя в журналистике.

Евгения Милова