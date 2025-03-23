Возбуждено дело после атаки БПЛА на автомобиль главы района в Курской области

Следственный комитет России возбудил дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ) по факту удара БПЛА по автомобилю Николая Волобуева, главы граничащего с Украиной Беловского района Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Волобуев

Фото: Телеграм-канал СК РФ Николай Волобуев

Фото: Телеграм-канал СК РФ

Атака была совершена сегодня, 23 марта, когда господин Волобуев развозил гуманитарную помощь жителям района, которые не эвакуировались. Районный глава получил легкую травму, автомобиль сильно поврежден.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что жизни Николая Волобуева ничего не угрожает. Господин Хинштейн добавил, что господин Волобуев часто навещает жителей области, чтобы помочь и поддержать их. Уже завтра, 24 марта, он планирует выйти на работу.

Александр Хинштейн добавил, что для мирного населения в Курской области по-прежнему действует запрет на въезд в ряд населенных пунктов, расположенных близ границы России и Украины из-за угрозы ударов БПЛА ВСУ.