«Феррари»: гонщики не пытался получить преимущество на «Формуле-1» в Китае

Команда «Феррари» признала техническую ошибку, допущенную во время сегодняшнего заезда в рамках второго этапа «Формулы-1» на Международном автодроме Шанхая. В социальной сети Х представители клуба принесли извинения болельщикам и заверили их, что пилоты не пытались получить преимущество во время соревнований.

По итогам заезда стюарды установили, что масса болида одного из пилотов «Феррари», семикратного чемпиона мира Шарля Леклера, составляет 799 кг, в то время как минимальный вес должен составлять 800 кг. Сотрудники установили, что у машины другого пилота, британца Льюиса Хэмилтона, превышен лимит износа доски скольжения на днище. Команда признала отсутствие смягчающих обстоятельств.

«Мы извлечем уроки из случившегося сегодня и сделаем все возможное, чтобы не повторять таких ошибок в будущем. Очевидно, это не тот итог Гран-при Китая, на который рассчитывали мы и наши болельщики, чья поддержка для нас бесценна»,— сказали представители команды.

Во время сегодняшнего заезда Шарль Леклер прибыл к финишу пятым. Второй пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон — шестым. Из-за технической ошибки обоих спортсменов дисквалифицировали, а результаты их заезда были аннулированы. Победу одержал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри из Австралии. Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 4 по 6 апреля в Японии.