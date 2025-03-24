В отношении совладельца пермского разработчика роботов начата процедура банкротства

Арбитражный суд Московской области ввел в отношении Евгения Плужника процедуру реструктуризации долгов. Бизнесмену принадлежит 8,37% долей в пермском ООО «Промобот».Как свидетельствует картотека суда, заявление о признании господина Плужника несостоятельным поступило от столичного ООО «Системы виртуальной реальности». Сумма исковых требований составляет 2 млн руб. По данным Rusprofile, общество находится в процессе банкротства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в ООО «Промобот», если в отношении господина Плужника будет введена конкурсная процедура, то первоочередное право выкупа его долей будет принадлежать «Промоботу». «Текущий статус Евгения Плужника не влияет на работу компании. Организация не несет рисков в связи с этим»,— подчеркнули в IT-компании.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми, является резидентом технопарка MorionDigital и «Сколково». Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы работают в 44 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.