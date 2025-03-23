За прошедшие сутки российские войска отразили четыре контратаки ВСУ на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ 23 марта, в воскресенье.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах курских населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, а также ряда сел и деревень Сумской области Украины. В целом за сутки ВСУ потеряли на курском направлении 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, шесть минометов, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) и два склада боеприпасов, следует из сообшения военного ведомства.

Всего, по данным Минобороны, с августа 2024-го на курском направлении ВСУ потеряли 69 510 военнослужащих, 400 танков, 323 боевые машины пехоты, 289 бронетранспортеров, 2 216 боевых бронированных машин. Кроме того, в списке украинских потерь — 2 526 автомобилей, 580 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, а также 120 станций радиоэлектронной борьбы, 18 РЛС контрбатарейной борьбы и десять РЛС ПВО, уточнили в Минобороны РФ. Среди общих потерь ВСУ за время ведения боевых действий на курском направлении также 56 единиц инженерной и другой техники, в том числе 23 инженерные машины разграждения, одна установка разминирования, пять мостоукладчиков и инженерная разведывательная машина.

Сутками ранее, 22 марта, Минобороны РФ сообщало о том, что за день ВСУ потеряли на курском направлении 200 человек, а также об уничтожении боевой машины пехоты, трех боевых бронированных машин, семи автомобилей, семи артиллерийских орудий, трех минометов и квадроцикла.

Боестолкновения с ВСУ на территории Курской области идут с 6 августа 2024 года. На территории региона действуют режимы КТО и ЧС. 12 марта начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что 86% захваченной территории Курской области освобождено и задача выхода на государственную границу будет выполнена в кратчайшие сроки. В конце прошлой недели в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска отбили у ВСУ 28 населенных пунктов Курской области, в том числе Суджу, самый крупный из них.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Учится радоваться простым вещам».

Мария Старикова