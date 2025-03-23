«Молот» уступил в первом матче плей-офф

В Челябинске состоялся первый матч одной восьмой финала плей-офф между «Молотом» и местным клубом «Челмет». Поединок выдался неоднозначным и завершился победой хозяев площадки 2:1. Два периода прошли без забитых шайб. В третьей двадцатиминутке Эмиль Галиаскаров вывел пермскую команду вперед. Все шло к тому, что «Молот» одержит победу, тем более, что за две минуты до сирены был удален игрок «Челмета». Но за 30 секунд до окончания основного времени матча челябинцы сумели забить в меньшинстве.

В дополнительном периоде первым забросить шайбу также смогли игроки «Челмета».

Таким образом, в серии-плей-офф, которая длится до четырех побед одной из команд, «Молот» уступает 0:1. Следующая игра пройдет в Челябинске во вторник, 25 марта. Затем команды переедут в Пермь, где проведут матчи 28 и 30 марта.