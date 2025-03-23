МИД РФ назвал предвзятым пожизненный приговор экс-замкомандиру «Русича» Тордену

Москва считает предвзятым и политически мотивированным пожизненный приговор гражданину РФ и экс-заместителю командира «Русича» Воиславу Тордену (Ян Петровский). 14 марта окружной суд Хельсинки (Финляндия) признал его виновным в совершении военных преступлений на Украине в 2014 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воислав Торден (Ян Петровский)

Фото: @dshrg_rusich Воислав Торден (Ян Петровский)

Фото: @dshrg_rusich

В министерстве добавили, что этот шаг финских властей — часть гибридной войны против России. «В случае, если зараженная русофобией финская "фемида" и на этот раз останется не только слепой, но и глухой к доводам защиты, а приговор в отношении Тордена вступит в силу, у российской стороны остаются в арсенале юридические инструменты, которые позволят продолжить борьбу за обеспечение его права на справедливое судебное разбирательство»,— сообщили «РИА Новости» в российском МИДе.

Воислава Тордена задержали в Финляндии в июле 2023 года. Финляндия отказала в его выдаче, пояснив, что на Украине не соблюдаются права человека. Судебный процесс над Торденом начался 5 декабря 2024 года.

Части диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» в 2014–2015 годах участвовали в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Как считает обвинение, в сентябре 2024 года подразделение «Русича» убило 22 и ранило четырех военнослужащих ВСУ. Всего бывшего замкомандира Тордена обвиняют в пяти военных преступлениях. Он не признал вину.

Подробности — в материале «Ъ» «Высшая мера финского наказания».