Дональд Трамп назвал рациональным свое общение с Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал свои переговоры с российским президентом Владимиром Путиным «рациональными». Глава Белого дома подчеркнул, что главная цель этих дискуссий — прекратить гибель людей в конфликте на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matt Rourke / AP Фото: Matt Rourke / AP

«У нас были очень рациональные дискуссии, и я попросту хочу, чтобы люди перестали погибать»,— сказал Дональд Трамп в интервью порталу OutKick.

Он также отметил, что у него «хорошие отношения» как с Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Господин Трамп выразил мнение, что никто, кроме него, не смог бы остановить боевые действия на Украине.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился около двух часов. Российский президент принял предложение о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и выдвинул условия перемирия, среди которых — прекращение военной помощи и передачи разведданных Украине. Глава Белого дома назвал их разговор «очень хорошим и продуктивным».

Делегации России и США договорились работать над организацией встречи президентов по итогам переговоров в Эр-Рияде, которые прошли 18 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допускал, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Саудовской Аравии.

О контактах США и России — в материале «Ъ» «Красивых слов много, возможностей мало».