В Северной Осетии филиал фонда «Защитники Отечества» принял 6,5 тысяч обращений

С начала работы в Республике Северная Осетия-Алания филиала фонда «Защитники Отечества» (с 1 июня 2023 года) его сотрудники приняли от граждан свыше 6,5 тыс. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло. Он уточнил, что на сегодняшний день решения найдены для более чем 5,7 тыс. запросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«На сопровождении филиала Фонда находятся 3714 человек: это ветераны боевых действий, бойцы, получившие инвалидность, а также члены семей участников специальной военной операции», – написал автор поста.

Он напомнил, что в филиале можно получить юридическую консультацию, помощь в лечении и реабилитации, оформлении документов, трудоустройстве и других вопросах.

«Кроме того, социальные координаторы предлагают принять участие в различных культурно-досуговых и спортивных мероприятиях как самим бойцам и ветеранам СВО, так и их близким», – добавил Сергей Меняйло.

Ефим Мартов