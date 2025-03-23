Более 300 человек задержали на протестах в Турции

В Турции задержаны 323 человека в ходе акций протеста, связанных с расследованием против мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая. По его словам, во время демонстрации в районе Сарачане один из полицейских пострадал от нападения с использованием кислоты.

«Любые попытки причинения вреда общественному порядку будут пресечены», — написал глава МВД в соцсети Х. Он также призвал организаторов акций задуматься о юридических последствиях своих действий.

Акции протеста начались по всей Турции 19 марта на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в терроризме и коррупции. В крупных городах полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы. Сегодня, утром 23 марта, суд рассмотрит вопрос об аресте Экрема Имамоглу.

Крупные турецкие телеканалы прекратили вести прямые трансляции с протестов. До этого Высший совет по радио и телевидению пригрозил лишить лицензии те СМИ, которые «ведут вещание вне рамок закона».

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