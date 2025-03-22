РКК потратил 1,18 млрд руб. на помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Российский Красный Крест (РКК) за год, прошедший с теракта в «Крокус Сити Холле», потратил 1,18 млрд руб. на помощь пострадавшим и родственникам погибших. Всего РКК собрал более 1,8 млрд руб., из которых 848 млн руб. поступили от физических лиц, 960 млн руб.— от юридических. Неизрасходованные пока средства — 682 млн руб.— направят на выплаты и адресную работу с семьями.

Согласно данным РКК (есть у «Ъ»), в первые дни после теракта на линию психологической поддержки организации поступило более 2,3 тыс. звонков. Возле «Крокуса» был развернут мобильный пункт РКК — за первые несколько дней помощь там получили 2917 человек. В частности, 97 семьям начислили срочные единовременные выплаты общей суммой 30,9 млн руб. для покрытия лечения и организации похорон.

На этапе долгосрочной поддержки помощь от РКК получили 600 человек. Многим из них выплатили от 200 тыс. руб. до 5 млн руб. (в зависимости от жизненной ситуации) на медицинскую реабилитацию, решение жилищных вопросов, организацию санаторно-курортного лечения. 13 человек, которые из-за теракта стали инвалидами, получили материальную поддержку на общую сумму 26 млн руб. Еще 117 человек, проходивших длительную реабилитацию, получили в общей сложности 58,5 млн руб.

Детям, потерявшим в теракте одного или обоих родителей, РКК открыл целевые банковские вклады. Эти средства они смогут использовать после совершеннолетия. Всего открыто 74 вклада, на них организация перевела в общей сложности 514 млн руб.

Полина Мотызлевская