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Джош Ливо побил снайперский рекорд КХЛ

Ливо установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат. Поразив ворота астанинского «Барыса» в заключительном матче «гладкой» части сезона, он довел число голов в нынешнем первенстве до 49.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Прежний рекорд принадлежал двукратному обладателю Кубка Гагарина Сергею Мозякину. Выступая за магнитогорский «Металлург» в сезоне-2016/17, он записал на свой счет 48 голов в 60 матчах. Ливо, чтобы превзойти это достижение, потребовалось на два матча больше. Всего на счету канадского форварда 80 очков в текущем сезоне, он также возглавляет таблицу лучших бомбардиров турнира.

31-летний Ливо проводит в КХЛ второй сезон. До этого он всю карьеру выступал в Северной Америке, в том числе за клубы Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз», «Каролина Харрикейнс», «Калгари Флеймс», «Ванкувер Канакс» и «Торонто Мейпл Лифс».

Роман Левищев

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