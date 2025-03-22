Джош Ливо побил снайперский рекорд КХЛ

Ливо установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат. Поразив ворота астанинского «Барыса» в заключительном матче «гладкой» части сезона, он довел число голов в нынешнем первенстве до 49.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Салават Юлаев» Фото: ХК «Салават Юлаев»

Прежний рекорд принадлежал двукратному обладателю Кубка Гагарина Сергею Мозякину. Выступая за магнитогорский «Металлург» в сезоне-2016/17, он записал на свой счет 48 голов в 60 матчах. Ливо, чтобы превзойти это достижение, потребовалось на два матча больше. Всего на счету канадского форварда 80 очков в текущем сезоне, он также возглавляет таблицу лучших бомбардиров турнира.

31-летний Ливо проводит в КХЛ второй сезон. До этого он всю карьеру выступал в Северной Америке, в том числе за клубы Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз», «Каролина Харрикейнс», «Калгари Флеймс», «Ванкувер Канакс» и «Торонто Мейпл Лифс».

Роман Левищев