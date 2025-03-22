«Бременские музыканты», баланс между искусством и ремеслом, тоска и надежда Красной книги

В конце марта в Нижнем Новгороде пройдут лекции об английском романтизме и театральной системе, откроются выставки об одиночестве, животных Красной книги и индустриально-религиозном синкретизме. Солисты Оперного театра выступят с концертом «Бременские музыканты», а Театр драмы представит спектакль «Концерт для острова с оркестром». О наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетительница на выставке «Свой город»

Фото: Арсенал Посетительница на выставке «Свой город»

Фото: Арсенал

22 марта в Арсенале в кремле открылась выставка «Свой город», посвященная уличной фотографии 1980–2000-х годов. В экспозиции представлены работы нижегородского фотохудожника Алика Якубовича и снимки российских фотографов из коллекции Мультимедиа Арт Музея (Москва). Выставка будет открыта до 29 июня. Обычный билет в будни стоит 300 руб., в выходные — 400 руб.

23 марта в Доме Сироткина состоится лекция «Английский романтизм XIX века. Фестли, Уильям Блейк и другие». Научный сотрудник отдела зарубежного искусства НГХМ Анастасия Мезенцева расскажет о сложных мистических образах в творчестве художников-романтиков Туманного Альбиона, мире легенд и преданий, национальной классике и традиционной готике. Лекция начнется в 14:00, билет стоит 200 руб.

25 марта в арт-пространстве «Кинофактура» на Варварской улице пройдет лекция культуролога Риммы Газе об архитектурной и художественно-промышленной школе Баухаус, которая существовала в Германии с 1919 по 1933 год. «Это не просто школа дизайна, а настоящая революция в мире искусства. Место, где художники, архитекторы и инженеры находили баланс между формой и функцией, искусством и ремеслом»,— отметили организаторы. Римма Газе расскажет о ключевых именах, принципах и работах и о влиянии школы на современное искусство. Лекция начнется в 18:30, билет стоит 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Культуролог Римма Газе

Фото: Арсенал Культуролог Римма Газе

Фото: Арсенал

25 марта в кинотеатре «Империя грез» в торговом центре «Небо» на Большой Покровской улице проект TheatreHD представит оперу Джузеппе Верди «Аида» с фестиваля в Мачерате 2021 года. Аргентинский режиссер Валентина Карраско переносит действие на Ближний Восток начала XX века, где прозападные элиты эксплуатируют природные ресурсы, местные фундаменталисты пропагандируют религиозную ортодоксальность, а аборигены трудятся в поте лица. Показ начнется в 19:00. Билет стоит 600 руб.

25-27 марта в Пакгаузах на Стрелке пройдет концерт «Бременские музыканты». Нижегородский русский народный оркестр имени В.А. Кузнецова под управлением дирижера Бориса Схиртладзе и солисты Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина исполнят песни из советского мультфильма. Концерт начнется в 19:00. Билеты — от 800 руб. до 1,5 тыс. руб.

26 марта в Центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова откроется выставка рязанского художника-графика Леонида Агальцова «Некому». Это проект об одиночестве, опустошении, оставленности и трансформации своего «Я». А 28 марта в «Рекорде» заработает выставка Кристины Трубицыной «Цветочная феерия». Зрители смогут увидеть серию живописных работ, внимание в которых сосредоточено на деталях и текстуре лепестков. Обе экспозиции откроются в 18:30, их можно посетить до 20 апреля. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художник Леонид Агальцов

Фото: центр культуры «Рекорд» Художник Леонид Агальцов

Фото: центр культуры «Рекорд»

26 марта в Центре современного искусства «Терминал А» на Красной Слободе откроется выставка «Синкретик» молодой нижегородской художницы Оли Солодовой. В экспозиции собраны работы, объединенные тематикой индустриально-религиозного синкретизма. Художницу вдохновляет заводская архитектура Дзержинска и эстетика постсоветского пространства, которую она объединяет с христианскими мотивами. Выставка откроется в 19:00, она будет работать до 20 апреля. Билет стоит 200 руб., по средам вход свободный.

26 марта в «Кинофактуре» пройдет разбор фильма Джима Джармуша «Мертвец» (1995), который переосмысляет каноны вестерна. Это история о мистическом путешествии скромного бухгалтера Уильяма Блэйка, ведомого по Дикому Западу к Тихому океану индейцем по имени Никто. Обсуждение проведет нижегородский обозреватель и педагог по истории кино Павел Тимошинов. Мероприятие начнется в 19:00. Вход бесплатный, по регистрации.

27 марта в Нижегородском театре драмы режиссер Алла Решетникова представит музыкальный спектакль по собственной пьесе «Концерт для острова с оркестром». История начинается с того, что к островитянам, которые находятся на грани выживания, приезжает знаменитый продюсер, ищущий место для фестиваля этно- и рок-музыки. К чему приведет такое стечение обстоятельств, можно узнать на премьере. Спектакль начнется в 18:30, в продаже остались билеты в амфитеатр по цене от 500 до 700 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа художницы Анастасии Ярошевой для выставки «Красная Книга»

Фото: vk.com/artist_yaro Работа художницы Анастасии Ярошевой для выставки «Красная Книга»

Фото: vk.com/artist_yaro

27 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского откроется выставка «Красная Книга». Это масштабный проект на стыке культуры и экологии. В экспозиции будут представлены более 130 работ 54 авторов из разных городов России. Через образы животных художники обращаются к сложным темам современности: от экологии до мифологии XX века, от сакральных образов до научных исследований, от тоски по утраченному до надежды на обретение. Выставка будет открыта до 18 мая. Посетить ее можно по единому билету в корпус. Обычный стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

27 марта в Арсенале культуролог Римма Газе прочитает лекцию «Москва. Третьяковская галерея. Владимир Татлин и его башня». Эксперт расскажет, что значит быть художником-авангардистом, кто такой Владимир Татлин и для чего им была задумана башня — памятник, посвященный III Коммунистическому интернационалу. Лекция начнется в 19:00. Билет стоит 500 руб.

27 марта в «Кинофактуре» отпразднуют День театра. В программе — лекция актрисы Наталии Умрихиной о театральной системе и методе, театральный тренинг и капустник. Праздник начнется в 19:00, билет стоит 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники брейн-ринга

Фото: Нижегородский театр юного зрителя Участники брейн-ринга

Фото: Нижегородский театр юного зрителя

28 марта в Театре юного зрителя на улице Горького пройдет интеллектуальная игра «Брейн-ринг». Актеры ТЮЗа, театра «Вера», театра «Комедiя» и других театров Нижнего Новгорода вместе с командой зрителей будут отвечать на вопросы о театральном искусстве. Игра начнется в 18:30, билет стоит 200 руб.

28 марта в Пакгаузах на Стрелке пройдет концерт «Лебединое Озеро P.S.». В программе прозвучат камерные произведения, созданные от периода романтизма до наших дней. Солисты Нижегородского оперного театра исполнят композиции Франца Шуберта, Жака Ибера, Антона Веберна и Сергея Загния. Концерт начнется в 19:00, билеты — от 800 руб. до 1,5 тыс. руб.

28 марта в Milo Concert Hall на улице Родионова выступит поп-группа «Моя Мишель». Концерт начнется в 19:00, билеты — от 2,6 до 7 тыс. руб.

Какие выставки продолжают работу До 23 марта в «Рекорде» на улице Пискунова открыта выставка нижегородского живописца Олега Вдовина «Париж-плацкарт», до 26 марта — выставка деним-арта белгородской художницы Оксаны Глущенко «Открытое сердце» и фотовыставка Олега Арнаутова «Лес и сад». До 30 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского открыта выставка нижегородского живописца Вячеслава Грачева «Вячеслав Грачев: монолог». До 30 марта в Русском музее фотографии на улице Пискунова открыта выставка «ФотоТОП. Имена» в рамках фестиваля современной российской фотографии и выставка Феликса Соколова «Непривычные искажения». До 6 апреля в «Терминале А» открыта выставка художницы Ксюши Ласточки «You are not alone» и выставка Миши Никатина «Мимолетности». До 6 апреля в Академии «Маяк» на Нижневолжской набережной открыта выставка «Индустриальный арт». До 13 апреля в «Цехе» на Варварской улице открыта выставка французско-японского дуэта медиаартистов NONOTAK «Light isolation». До 13 апреля в Пакгаузе на Стрелке открыта выставка московского художника Юрия Купера «Сфумато». До 10 января 2026 года в Дмитриевской башне кремля открыта выставка «Сороковые-роковые».

Подготовила Елена Ковалева