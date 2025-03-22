А за лесом — боль

Анатолий Сливко — один из самых известных в СССР серийных убийц. Свои преступления он совершал на Ставрополье в период с 1964 года по 1985-й. Сливко руководил туристическим клубом «ЧЕРГИД» и водил школьников в походы. От рук маньяка погибли семь его воспитанников в возрасте 11-15 лет. Сливко был приговорен к смертной казни и в 1989 году расстрелян в Новочеркасской тюрьме, расположенной в Ростовской области.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Рос замкнутым

Детство Анатолия Сливко было непростым и во многом определило его дальнейшую судьбу. Он родился в декабре 1938 года в результате преждевременных родов после того, как его мать пыталась прервать беременность. Этот фактор, по мнению специалистов, мог оказать значительное влияние на развитие мозга мальчика.

Сливко рос болезненным и замкнутым, практически не имел друзей. В детстве он мало ел, плохо спал, страдал от ночных недержаний, из-за этого сверстники часто издевались над ним.

Будучи тихим и необщительным, он не мог дать отпор. Это привело к появлению серьезных комплексов. Большую часть времени мальчик проводил дома, где занимался разведением кроликов. Он не только выращивал пушистых зверьков, но и сам забивал их и свежевал.

Детство Сливко провел в дагестанском городе Избербаш. В 1942 году произошел случай, который навсегда изменил жизнь Анатолия. Ему было четыре года. Их семья жила в условиях оккупации и он был свидетелем убийства бездомной собаки немецким солдатом. На защиту животного встал 10-летний мальчик в пионерской форме, но и в него фашист выстрелил из автомата.

Замкнутость Анатолия и его отстраненность от общества усугублялись отсутствием друзей и социальной активности. Родившийся недоношенным, Сливко с детства страдал от множества проблем со здоровьем, включая гидроцефалию, которая повлияла на развитие его мочеполовой системы.

В подростковом возрасте у Анатолия наблюдались признаки пиромании. По мнению психиатров, три поведенческих признака (ночное недержание, жестокость к животным и пиромания) составляют так называемую «Триаду Макдональда», которая, согласно исследованиям, с высокой вероятностью указывает на предрасположенность к совершению особо жестоких преступлений.

Детские травмы и отклонения в развитии, сочетающиеся с патологическими наклонностями, впоследствии привели к тому, что Анатолий Сливко стал одним из самых страшных маньяков в истории СССР. Его имя (наряду с именем «ростовского потрошителя» Чикатило) до сих пор вызывает у граждан ужас и отвращение.

Провалил экзамены

Окончив школу, Сливко хотел поступить в МГУ, но провалил вступительные экзамены и был призван в армию. После демобилизации в 1961 году Анатолий стал свидетелем ДТП с участием 13-летнего пионера. Этот случай, как позже признался Сливко, вызвал у него странное чувство возбуждения, с которым он не смог справиться.

Но, несмотря на свои особенности, Сливко сумел создать образ типичного советского гражданина: устроился на работу на азотный завод в Невинномысске, где благодаря трудолюбию и вежливости быстро завоевал уважение коллег.

Затем он стал работать с детьми. Анатолий Сливко не смог быть учителем, из-за отсутствия образования, но нашел выход. Он возглавил местный туристический клуб «ЧЕРГИД» («Через реки, горы и долины»), водил школьников в походы.

Мальчики, пленка, дневник

Анатолий Сливко причастен к убийству не менее семи мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет. Убийства и расчленение трупов он снимал на видео, а также вел дневник. Впоследствии эти материалы послужили уликами против маньяка.

Первое убийство он совершил 2 июня 1964 года. Сливко расчленил тело ребенка и сбросил останки в реку Кубань. Имя мальчика маньяк так и не назвал. В том же году он убил и закопал в лесу 15-летнего Николая Добрышева. Он считался трудным подростком: часто убегал из дома. Из-за этого милиция даже не стала сразу искать Колю.

В мае 1965 года погиб еще один мальчик — Алексей Коваленко. Сливко избавился от трупа: сначала расчленил, а потом закопал в лесу. Милиция не нашла тела и сообщила родителям, что ребенок сбежал.

14 ноября 1973 года маньяк убил 15-летнего Александра Несмеянова. За неделю до «эксперимента» Несмеянов решил покинуть турклуб «ЧЕРГИД». Это удивило Сливко. Он предложил Саше Несмеянову встретиться в лесу. Подросток согласился. Это преступление маньяк снял во всех жутких подробностях на видеопленку. Останки он также закопал в лесу. Об исчезновении мальчика узнал один бывший заключенный, который рассказал знакомым, что это он убил подростка и закопал тело. Однако в указанном захоронении останков Несмеянова не нашли. Позже сам мужчина признался, что солгал. Две недели Анатолий Сливко сам участвовал в поисках Александра Несмеянова.

В мае 1975-го маньяк убил 14-летнего Андрея Погосяна. В день исчезновения мальчик сказал родным, что должен пойти «на съемки» фильма, однако имя организатора съемок не назвал.

Следующей жертвой Сливко стал 12-летний Сергей Фатнев. Его маньяк убил в апреле 1980 года. Убийца расчленил тело и сфотографировал части конечностей в разных положениях. Последнее убийство Сливко совершил 23 июля 1985 года. Он задушил 13-летнего Сергея Павлова.

От суда до казни

Анатолия Сливко смогли арестовать лишь 28 декабря 1985 года. После показаний воспитанников Анатолия Сливко в его кабинете сотрудники милиции нашли тайник, где были обнаружены обувь пропавших подростков, видеопленки и фотографии с расчлененными телами. Убийца не стал отпираться. В течение двух месяцев — в январе и феврале 1986 года — Сливко подробно рассказывал следователям о совершенных им зверствах.

Суд над Анатолием Сливко состоялся летом 1986 года. 12 августа серийного убийцу приговорили к смертной казни. Его расстрелян три года спустя — 16 сентября 1989 года в Новочеркасской тюрьме. За несколько часов до расстрела Сливко дал консультацию следователю Иссе Костоеву, который вел дело другого серийного убийцы — Андрея Чикатило. Однако выводы маньяка оказались ошибочными: Сливко не смог помочь следствию в поимке «ростовского потрошителя».

Тат Гаспарян