Крайне осторожный

«Ъ-Ростов» запускает цикл материалов о расследованиях громких преступлений прошлых лет. Андрей Чикатило – один из самых известных серийных убийц в истории криминалистики. Его преступления, совершенные в период с 1978 года по 1990-й, потрясли советское общество своей жестокостью и масштабом. В Ростовской области и других регионах страны он совершил 43 доказанных убийства, хотя, по оперативным данным, жертв у него было больше. История Чикатило стала поворотным моментом в развитии криминалистики, показав необходимость комплексного подхода к расследованию серийных убийств и важность профессиональной психологической экспертизы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ

Тяжелое детство

Детство Андрея Чикатило было крайне тяжелым и во многом определило его дальнейшую судьбу. Он родился в 1936 году в селе Яблочное, в 100 км от Харькова. Когда мальчику было всего четыре года, началась Великая Отечественная война. В 1942 году его родное село заняли немцы.

Война оставила неизгладимый след в памяти будущего преступника. Чикатило позже рассказывал жуткие подробности о том, как на его глазах расстреливали людей, включая детей. Был случай, когда его приняли за мертвого и он вынужден был провести ночь среди трупов.

В военные годы семья жила в крайней нищете. Мать с трудом могла прокормить детей, и они часто страдали от голода, падая в обмороки. Позже у Андрея появилась сестра Татьяна, и ситуация стала еще сложнее. По одной из версий, отцом девочки был немецкий солдат, что создавало дополнительную напряженную атмосферу в семье.

Школьные годы Чикатило тоже были сложными. Мальчик рос застенчивым и чувствительным, страдал от близорукости, но из-за бедности семьи не мог носить очки. За это одноклассники его постоянно дразнили и били. До 12 лет Андрей страдал от энуреза, что еще больше усложняло его жизнь и вызывало насмешки сверстников.

Первая любовь будущего маньяка закончилась трагедией — избранница и ее подруги высмеяли его чувства. Это нанесло серьезный удар по самооценке Чикатило. Он полностью утратил уверенность в себе как в мужчине.

Все эти травмирующие события — война, голод, унижения, издевательства и отвержение, по словам самого Чикатило, сформировали его характер и повлияли на развитие преступных наклонностей. Во время допросов и на суде он говорил, что постоянные запугивания, унижение и отсутствие поддержки не оставили ему шанса вырасти нормальным человеком.

Юность и женитьба

Юность Андрея Чикатило была наполнена глубокими внутренними противоречиями, которые во многом определили его дальнейшую судьбу. В подростковом возрасте он испытывал серьезные проблемы с социализацией — ему было крайне сложно находить общий язык со сверстниками, с девушками.

Несмотря на замкнутость и неуверенность в себе, в 1963 году Чикатило женился на девушке, с которой его познакомила его сестра Татьяна. В браке у них появилось двое детей. Внешне это была обычная советская семья.

Работая учителем в школе, Чикатило стремился быть строгим педагогом, но из-за своей застенчивости и неуклюжести часто становился объектом насмешек учеников. Дети придумывали учителю обидные прозвища, открыто издевались над ним…

Первое преступление Чикатило совершил в 1978 году, когда он уже жил в городе Шахты Ростовской области и работал в сфере торговли. Это было убийство девятилетней девочки.

Впоследствии его жертвами становились дети, подростки, молодые женщины. Часто — из неблагополучных семей или оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Отпустили из-за ошибок

Серийный убийца действовал с 1978 года по 1990-й. За это время он совершил не менее 43 доказанных убийств.

Андрей Чикатило долгое время оставался неуловимым. Его работа снабженцем позволяла свободно передвигаться по разным регионам. Кроме того, он действовал крайне осторожно. Чикатило заманивал свою жертву в безлюдное место под различными предлогами (помочь поднести сумку, показать более короткий путь и т. д.), затем наносил множественные раны, совершал сексуальное насилие и убивал.

Первое задержание Чикатило произошло в 1984 году. Однако из-за допущенной в ходе следствия ошибки маньяка отпустили. Так, следствие установило, что у серийного убийцы должна быть четвертая группа крови.

У задержанного Чикатило медики взяли анализы, но ошибочно определили у него вторую группу. В итоге, маньяк снова оказался на свободе. И продолжал убивать.

Кроме того, в то время в Ростовской области действовал и другой маньяк, похожих преступлений было много. Несмотря на то, что поведение Чикатило вызывало подозрения, для ареста требовались веские улики, которых не было тогда у людей, расследовавших эти жуткие преступления.

Лишь операция под кодовым названием «Лесополоса», проведение которой была на контроле у ЦК КПСС, в 1990 году привела к поимке серийного убийцы (его также называли «ростовский потрошитель»). Эта операция началась в 1985 году. По своему размаху (времени проведения, охвату территории и количеству занятых в поимке маньяка оперативников) «Лесополоса» стала беспрецедентной операцией в истории советской правоохранительной системы.

10 дней не признавался

Следователи задержали Андрея Чикатило 20 ноября 1990 года. Через неделю после того, как обнаружили его последнюю жертву – 22-летнюю Светлану Коростик. Ее маньяк убил 6 ноября 1990 года. Вскоре после совершения убийства, на странного человека с сумкой на железнодорожной платформе «Лесхоз» в Ростовской области обратил внимание сотрудник милиции Игорь Рыбаков. Милиционер заметил кровь на щеке вышедшего из леса мужчины и перевязанный палец на правой руке (позже узнали, что это – результат укуса подростка, убитого ранее). Однако, после проверки документов, Рыбаков не нашел оснований для задержания Чикатило и отпустил его.

12 ноября труп Светланы Коростик был найден недалеко от платформы «Лесхоз». После чего следователи связали Чикатило с этой жертвой.

На тот момент прямых улик против него не было, и Чикатило отказывался признаваться в преступлениях на протяжении десяти дней. Прорыв в деле произошел благодаря ростовскому психиатру Александру Бухановскому, который провел с убийцей длительную беседу.

По одной из версий, Чикатило был поражен тем, что кто-то понимает его мотивы и фантазии, которые он считал уникальными. По другой версии, предложенной следователем Иссой Костоевым, маньяк подписал признательные показания до встречи с психиатром, а беседа с врачом была нужна для того, чтобы убийца осознал свою болезнь. Спустя время Чикатило признался в 56 убийствах, на судебном процессе удалось доказать только 43.

В клетке

Суд над Андреем Чикатило начался 14 апреля 1992 года в Ростове-на-Дону. Для защиты убийцы от возможного самосуда со стороны родственников жертв скамью отгородили железной клеткой. Уголовное дело насчитывало 220 томов.

На суде Чикатило заявил, что признательные показания он подписал, будучи взволнованным и плохо видящим. Когда эта тактика не сработала, подсудимый начал симулировать сумасшествие, ссылаясь на трудное детство.

Адвокат построил защиту на том, что Чикатило был несчастным больным человеком, нуждающимся в лечении. Однако суд учел, что маньяк тщательно продумывал убийства, заранее подбирал орудия и умело избегал разоблачения.

Чикатило прошел три судебно-психиатрические экспертизы, включая обследование в НИИ имени Сербского, и был признан полностью вменяемым. 15 октября 1992 года суд приговорил Андрея Чикатило к смертной казни через расстрел. В зале суда решение встретили аплодисментами.

Надеялся на спасение

После приговора Чикатило содержался в Новочеркасской тюрьме, где активно пытался избежать исполнения наказания. Он писал многочисленные прошения о помиловании занимавшему в то время пост президента России Борису Ельцину, жалобы в газеты и властям. В камере смертников он ежедневно делал зарядку и хорошо питался, сохраняя надежду на спасение.

Чикатило использовал различные тактики: то притворялся сумасшедшим, то изображал страдальца, то объявлял себя диссидентом, то — убежденным коммунистом. Также он требовал перевода в Москву для «разговора о сенсационном деле» и написания мемуаров о своей «трагедии».

14 февраля 1994 года Чикатило был казнен выстрелом в затылок. Его похоронили на кладбище Новочеркасской тюрьмы в безымянной могиле.

История Чикатило не закончилась с его смертью. Дело «ростовского потрошителя» продолжает привлекать внимание исследователей, писателей и кинематографистов. О нем снимают фильмы и пишут книги, его личность изучают криминалисты и психиатры.

Тат Гаспарян