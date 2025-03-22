Прикамью выделят 552 млн рублей на развитие беспилотных систем в этом году

Правительство РФ предоставит Пермскому краю 552,8 млн руб. на создание научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем (БАС). Согласно распоряжению, опубликованному на сайте правительства, всего в 2025 году планируется распределить между семью регионами более 4 млрд руб. В частности, средства на развитие беспилотных технологий получат Нижегородская, Новгородская, Оренбургская, Тульская области, а также Республика Саха и Кабардино-Балкарская Республика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2026-2027 годах на соответствующие цели правительство РФ предполагает выделить субсидии еще нескольким регионам, включая республики Бурятию, Башкортостан и Татарстан.