Подкормка озимых культур и многолетних трав началась в 22 районах Татарстана

В Татарстане началась подкормка озимых культур и многолетних трав, работы уже ведутся в 22 районах республики. Об этом на совещании в Доме Правительства Татарстана доложил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов.

Подкормка озимых культур началась с 11 марта в Буинском и Апастовском районах. На сегодняшний день работы проведены на площади 45 тыс. гектаров, что составляет 5% от общего плана. Всего предстоит подкормить 482 тыс. гектаров озимых культур и 372 тыс. гектаров многолетних трав. Ленар Гарипов отметил, что озимые культуры находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Обеспеченность семенами яровых зерновых культур в республике составляет 123%. Завоз покупных семян находится на постоянном контроле. По подсолнечнику и кукурузе в хозяйства уже завезено 40% семян или 118 тыс. посевных единиц. Поставка семян сахарной свеклы начнется с 1 апреля. В текущем году планируется засеять 40% площадей семенами отечественной селекции, что на 32% выше уровня прошлого года.

Под урожай текущего года приобретено 386 тыс. тонн удобрений, что в среднем составляет 64 кг действующего вещества на гектар посевов. За последние две недели дополнительно закуплено 20 тыс. тонн удобрений.

Влас Северин