Сегодня исполняется 62 года министру финансов Антону Силуанову

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент—председатель правления банка ВТБ Андрей Костин:

— Дорогой Антон Германович! Примите самые теплые поздравления с днем рождения! Ваш профессиональный путь — редкий пример верности избранному делу: уже четыре десятилетия, продолжая семейную традицию, Вы работаете в Министерстве финансов, пройдя путь от рядового экономиста до министра. За Вашим вниманием к цифрам стоят высочайший профессионализм и глубокое понимание законов экономики и финансов, ясное видение рисков и возможностей. Как человек, увлеченный мотоспортом, Вы тонко чувствуете грань — выжать газ или притормозить, и этот выверенный подход гарантирует федеральному бюджету сбалансированность, а экономике страны — стабильность и устойчивость. Глубоко признателен Вам за внимание к проблемам и вопросам развития финансового сектора, готовность к конструктивному и заинтересованному диалогу. От души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья и благополучия!

Сегодня исполняется 50 лет спецпредставителю президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллу Дмитриеву

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Его поздравляет помощник президента РФ Юрий Ушаков:

— Дорогой Кирилл Александрович, сердечно поздравляю Вас с первым юбилеем! Успешный бизнесмен, финансист, аналитик и целеустремленный переговорщик, превративший РФПИ в авторитетную и эффективную структуру, реализующую масштабные и столь нужные для экономики страны проекты. Недавно полученный солидный «довесок» — назначение специальным представителем президента — Вы уже отрабатываете в крайне непростом диалоге с заокеанскими партнерами. Что молодому по нынешним меркам человеку пожелать? Вы необычайно динамичны и активны, а главное — Ваша активность осмысленна, конструктивна и полезна. Поэтому пока не жалейте себя, не снижайте обороты, продолжайте действовать энергично и инициативно, причем не только на инвестиционно-экономическом направлении. Успехов, удачи и крепкого здоровья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»