Бомбите отсюда!

22 марта вступит в силу постановление подмосковного правительства, осложняющее жизнь нелегальным таксистам (бомбилам) в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. В документе говорится, что «предложение по перевозке пассажиров и багажа» в аэропортах можно делать лишь на оборудованных стойках, где работают легальные перевозчики. Чиновники заверяют, что граждане смогут по-прежнему заказывать такси и через приложения агрегаторов, однако из постановления этого не следует, обращает внимание эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Постановление №228 правительства Московской области вступает в силу 22 марта. В нем говорится о запрете «предложений по перевозке пассажиров и багажа» на территориях областных аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский (Внуково относится к Москве). При этом территорией считается не только здание аэропорта, но и парковки, перроны, другие сооружения, а также 30-метровая зона вокруг них. Исключение возможно в специально оборудованных местах — стойках такси, где работают легальные перевозчики и их сотрудники-водители. Требования к таким стойкам должен разработать подмосковный минтранс в месячный срок.

Представитель минтранса Мособласти Евгения Каретникова сообщила, что постановление издано для борьбы с нелегальными перевозчиками. «В аэропортах работают так называемые зазывалы — люди, которые предлагают услуги такси, не имея разрешений. Как раз против этой незаконной деятельности и направлен запрет»,— сказала госпожа Каретникова. В постановлении оговаривается, что легальные перевозчики должны соответствовать федеральному закону о такси №580 (вступил в силу в 2023 году). Этот документ ужесточил требования к перевозчикам — от них ожидается не только получение разрешений, но и прохождение ежедневных медицинских освидетельствований и техосмотров.

По данным столичного департамента транспорта, в Москве и области насчитывается 200,3 тыс. легковых такси (из них 82,2 тыс. в столице). В Подмосковье ежесуточно выходят на линию 50 тыс. машин, в Москве — около 46 тыс. машин. Суточный пассажиропоток в московской агломерации в 2024 году достиг 1,72 млн человек.

Региональные власти регулярно пытаются бороться с нелегалами. Так, законодательное собрание Санкт-Петербурга в июне 2024 года внесло правки в местный КоАП, установив штраф за нарушение «запрета на предложение услуги по перевозке пассажиров и багажа» в местных аэропортах за пределами оборудованных стоек такси. Питерские законодатели решили штрафовать граждан за это на 5 тыс. руб., юридических лиц — на 100 тыс. руб. Закон вступил в силу в январе 2025 года. Примечательно, что в постановлении подмосковного правительства санкции не оговариваются.

В подмосковном минтрансе заверяют, что пассажиры по-прежнему смогут заказывать машины в аэропортах «через мобильное приложение агрегатора или позвонив в службу такси». Но из текста постановления этого не следует, обращает внимание глава Союза пассажиров, член общественного совета Минтранса России Кирилл Янков. По его словам, документ написан «непонятно» — и его можно прочесть так, что «не заказанное со стойки такси не пустят через шлагбаумы аэропорта». «Такие действия вызовут нарекания пассажиров и приведут к очередям на стойках, где заказ такси, как правило, еще и обходится дороже»,— рассуждает господин Янков.

Запрет властей не сработает, полагает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его словам, большинство перевозчиков выступает контрагентами агрегаторов, так что нелегалы «могут напечатать себе бейджик "Я — водитель Яндекс.Такси"» и так предлагать услуги перевозки. «Достаточно сложно подтвердить, что предложение услуги такси произошло не у стойки, а в месте выхода пассажиров из терминала. Да и число подобных водителей в аэропортах в последние годы уменьшилось из-за популярности мобильных приложений»,— добавляет господин Шкуматов. «Худшее, что может произойти,— аэропорты монополизируют услуги через свои стойки заказа такси»,— рассуждает господин Янков, но надеется, что этого не произойдет.

Александр Воронов