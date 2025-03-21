Мексиканский «Леон» отстранили от клубного чемпионата мира

Международная федерация футбола (FIFA) исключила мексиканский «Леон» из состава участников клубного чемпионата мира в США. Об этом сообщает пресс-служба FIFA.

Апелляционный комитет доказал, что «Леон» принадлежит компании, которая владеет контрольным пакетом акций другой мексиканской команды — «Пачуки». Она тоже участвует в чемпионате, что является нарушением регламента. FIFA обещает в ближайшее время объявить, какой клуб выступит на чемпионате вместо «Леона».

«Леон» восемь раз становился чемпионом Мексики. Команда пять раз завоевывала национальный кубок и суперкубок страны. Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года на 12 аренах в 11 городах США. В нем примут участие 32 команды.

Подробнее о чемпионате — в материале «Ъ» «Клубы впихнули в чемпионат мира».