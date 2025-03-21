В Нальчике вернут в школы тех, кто не ходит на уроки по религиозным мотивам

Департаменту образования городского округа Нальчик предписано принимать своевременные меры по возвращению в школы детей, которые «систематически» пропускают занятия «по религиозным соображениям». Соответствующее распоряжение (.pdf) по контролю за посещаемостью и «предупреждению уклонения несовершеннолетних от учебной деятельности» размещено на сайте администрации столицы Кабардино-Балкарии.

Руководители школ должны не только мониторить ситуацию и регулярно отчитываться о прогульщиках департаменту образования, но и выявлять причины, по которым дети не ходят на занятия. Педагогам предписано посещать таких детей на дому, выявлять условия их проживания, а при необходимости «проводить межведомственные выездные мероприятия». А в случае необходимости — привлекать на мероприятия инспекторов по делам несовершеннолетних.

Если выяснится, что уважительных причин для пропуска школы у прогульщиков не было, в отношении учащихся и их родителей предлагается принимать «меры воздействия».

В распоряжении также говорится о персональной ответственности руководителей и преподавателей школ. Тем, кто проигнорирует распоряжение, грозят в том числе «кадровые решения». Ранее такое же распоряжение подписал глава Баксанского городского округа КБР.

Александра Ларинцева, Пятигорск