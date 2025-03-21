Forbes: ВТБ занял лидирующие позиции в рейтинге надежности банков

По данным журнала Forbes, ВТБ занял второе место в рейтинге надежности банков, а общая сумма активов превысила 33 млн руб. Так, в 2024 году доходы банка составили 550 млрд руб., что стало рекордом для группы. На первом месте находится Сбер, на третьем Райффайзенбанк. Forbes оценил их активы в более 59 млн руб. и почти 2 млн руб. сответственно.



Как отметил Forbes, ВТБ планирует до 2026 года сделать развитие розничной сети, увеличить объемы расчетов в национальных валютах «дружественных» стран, а также улучшить собственную технологическую платформу.

Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что 2024 год стал первым годом трехлетней стратегии группы банк не только превысил плановые показатели по прибыли, но и увеличил количество активных розничных клиентов на 5,2 млн, а общее число клиентов превысило 24 млн. «Результаты 2024 года создают прочную основу для развития бизнеса в текущем году, в течение которого будет сохраняться сложная для банков операционная среда, и для исполнения стратегической цели по суммарной прибыли за 2024 и 2025 годы», подчеркнул Дмитрий Пьянов.