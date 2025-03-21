Оперштаб перестанет публиковать еженедельные сводки о COVID-19

Федеральный оперштаб по борьбе с корнавирусной инфекцией сообщил, что прекращает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19 на портале «Объясняем.рф». В штабе пояснили, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, а вирус перешел в разряд сезонных заболеваний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего в разделе «Стопкоронавирус» с мая 2023 года по 18 марта 2025 года вышло 95 еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19. После прекращения публикаций раздел останется открытым.

Накануне, 20 марта, столичный депздрав сообщил, что в Москве на долю коронавируса приходится всего 1% в общей структуре заболеваемости сезонными инфекциями — это исторический минимум. В других регионах заболеваемость также снижается, но везде разными темпами. Например, в Санкт-Петербурге, по данным Роспотребнадзора, ковидом сейчас болеет лишь 301 человек, что на 36,5% меньше, чем неделю назад. В Татарстане с 3 по 9 марта зафиксировали 104 случая COVID-19 (на 22,9% меньше, чем неделей ранее). По данным Роспотребнадзора на 18 марта, в целом по стране за неделю заболеваемость ковидом сократилась на 14,6% (3,8 тыс. зарегистрированных случаев на всю страну).

Подробнее — в материале «Ъ» «Коронавирус сдается».

Полина Мотызлевская