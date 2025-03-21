Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян, передает ТАСС. У господина Шойгу запланирована встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном и другими представителя руководства Северной Кореи.

В январе глава МИД КНДР Цой Сон Хи побывала в Москве с трехдневным визитом. В феврале столицу посетила делегация Трудовой партии Кореи, она встречалась с представителями «Единой России». В том же месяце президент Владимир Путин принял в Кремле секретаря Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёна.

В июне 2024 года лидеры России и Северной Кореи подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Среди прочего, он обязывает стороны незамедлительно оказывать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран.

Подробности — в публикации «Ъ» «Узы стратегического партнерства».