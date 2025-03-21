Рынок интернета вещей в России может вырасти на 60% к 2030 году

Рынок интернета вещей (IoT) в России продолжает уверенно расти, заявил руководитель проектного офиса «Инфраструктурная Iot платформа» Росатом Инфраструктурные решения Валентин Чубаров. По данным исследования компании, к 2030 году он может вырасти более чем на 60%, до 276 млрд руб., при этом на рынок программного обеспечения под IoT придется до 80 млрд руб.

Эксперт отметил, что наибольший спрос на IoT приходится на такие сектора, как торговля, безопасность, недвижимость (жилая и коммерческая), строительные и инженерные услуги. Высокими темпами растет спрос на IoT-проекты для социальных объектов.

«Десять лет назад стоимость автоматизации завода составляла 10% от стоимости самого завода. Сейчас история начинает меняться, стоимость внедрения цифровых решений сильно падает. Мы научились делать автоматизацию не за 10% от стоимости объекта, а для детских садов в каком-нибудь городе Балаково это сотые доли процента»,— рассказал господин Чубаров на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».

По итогам 2023 года совокупный объем российского рынка IoT увеличился на 30% и составил 172 млрд руб. Технологии IoT использовали как минимум 36 тыс. российских организаций. Около 30% из них сосредоточено в ЦФО.

Как ранее писал «Ъ», российские компании активно разрабатывают собственные решения в сегменте интернета вещей — это касается как производства сенсоров, камер, датчиков и контроллеров, так и создания платформ для взаимодействия между этими устройствами. Однако значительная часть решений по-прежнему производится из зарубежных компонентов.