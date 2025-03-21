Кремль «более чем удовлетворен» желанием Армении развивать отношения с РФ

Отношения Армении и России никогда не прерывались, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, тем не менее власти удовлетворены заинтересованностью армянской стороны в развитии двустороннего сотрудничества. Так он прокомментировал информацию о поручении премьер-министра Армении Никола Пашиняна восстановить межведомственные связи с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Отношения между Россией и Арменией не прерывались. Они не могут прерваться. Армения — это дружественная для нас страна. Это суверенное государство, но нас очень многое объединяет — и в двустороннем плане, и в историческом, и в культурном. И в плане совместного участия в таком важном интеграционном объединении, как ЕАЭС. И конечно, мы более чем удовлетворены таким взаимным отношением армянской стороны к перспективам наших двусторонних отношений и готовы их всемерно развивать»,— сказал представитель Кремля журналистам.

20 марта армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источники сообщила, что на фоне «последних геополитических изменений» Никол Пашинян поручил ведомствам восстановить взаимодействие с российскими коллегами и «активно участвовать в совместных мероприятиях». Вечером того же дня в Москве провели переговоры заместители МИД Армении и России Мнацакан Сафарян и Михаил Галузин.

После военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года армянские власти обвинили союзников по ОДКБ, в которую входит и Россия, в невыполнении их обязательств и вместе с тем усилили прозападную риторику. Москва претензии Еревана отвергла. Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл отношения стран в 2024 году непростыми.

Лусине Баласян