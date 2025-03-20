«Грапарак»: Пашинян поручил ведомствам восстановить связи с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил ведомствам восстановить взаимодействие с российским коллегами и «активно участвовать в совместных мероприятиях», пишет местная газета «Грапарак» со ссылкой на источники. Как утверждается в материале, такое поручение дано «на фоне последних геополитических изменений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Грапарак» отмечает, что на прошлой неделе Никол Пашинян принял приглашение президента России Владимира Путина в Москву 9 мая. О том, что премьер согласился приехать, 14 марта сообщил Кремль по итогам их телефонного разговора. При этом в заявлении армянской стороны об этом не говорилось. 17 марта спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не знает, поедет ли Никол Пашинян в Москву.

На встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Москве в январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 2024 год был непростым для отношений между странами, но российская сторона заинтересована в укреплении сотрудничества. В марте господин Мирзоян заявил, что Ереван продолжает партнерские отношения с Москвой, но заинтересован в сотрудничестве и с другими странами. В частности, армянский парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС.

Лусине Баласян