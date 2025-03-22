Мэрия Перми закупила музыкальные центры почти на полмиллиона рублей

Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми провел электронный аукцион на определение поставщика 12 музыкальных центров на общую сумму 445,4 тыс. руб. Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте госзакупок, на торги была подана всего одна заявка. Информация о процедуре заключения контракта и сведения о победителе в разделе лота отсутствуют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в городской администрации, закупленные музыкальные центры будут вручаться победителям конкурса на лучшее оформление предприятий к Новому году. Информацию о поставщике оборудования в мэрии не уточнили.

По данным мэрии, конкурс на лучшее оформление предприятий к Новому году проводится в Перми с 1997 года. В нем принимают участие предприятия промышленности, потребительского рынка и банков. Обязательное условие участия — световое оформление входных зон и прилегающих территорий, включая установку светового дождя, дюралайта, световых фигур.