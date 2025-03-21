В аграрном университете Северного Зауралья прокомментировали слияние с ТюмГУ
Условия и стоимость обучения для студентов Государственного аграрного университета Северного Зауралья не изменится после присоединения к Тюменскому государственному университету (ТюмГУ), сообщила ректор аграрного университета Елена Бойко в своем Telegram-канале.
Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Фото: Telegram-канал Елены Бойко
Кроме того, планируется сохранить рабочие места для всего профессорско-преподавательского состава. По ее словам, нужно сделать процесс реорганизации плавным и эффективным. «Считаю, что это стратегически важное решение позволит объединить сильные стороны двух университетов, усилить аграрное направление и создать новые возможности для наших обучающихся и сотрудников»,— прокомментировала ректор.
Напомним, об объединении вузов накануне объявил ректор ТюмГУ Иван Романчук: по приказу Минобрнауки РФ в структуре ТюмГУ будет создано новое образовательное подразделение. Для реализации слияния будет создана рабочая группа из представителей двух ректоратов.