В аграрном университете Северного Зауралья прокомментировали слияние с ТюмГУ

Условия и стоимость обучения для студентов Государственного аграрного университета Северного Зауралья не изменится после присоединения к Тюменскому государственному университету (ТюмГУ), сообщила ректор аграрного университета Елена Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Государственный аграрный университет Северного Зауралья

Фото: Telegram-канал Елены Бойко Государственный аграрный университет Северного Зауралья

Фото: Telegram-канал Елены Бойко

Кроме того, планируется сохранить рабочие места для всего профессорско-преподавательского состава. По ее словам, нужно сделать процесс реорганизации плавным и эффективным. «Считаю, что это стратегически важное решение позволит объединить сильные стороны двух университетов, усилить аграрное направление и создать новые возможности для наших обучающихся и сотрудников»,— прокомментировала ректор.

Напомним, об объединении вузов накануне объявил ректор ТюмГУ Иван Романчук: по приказу Минобрнауки РФ в структуре ТюмГУ будет создано новое образовательное подразделение. Для реализации слияния будет создана рабочая группа из представителей двух ректоратов.

Ирина Пичурина