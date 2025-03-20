Аграрный университет Северного Зауралья присоединят к ТюмГУ
Государственный аграрный университет Северного Зауралья будет присоединен к Тюменскому государственному университету (ТюмГУ), сообщил ректор ТюмГУ Иван Романчук в своем telegram-канале.
Ректор ТюмГУ Иван Романчук
Фото: Пресс-служба ТюмГУ
В соответствии с приказом Минобрнауки РФ, в структуре ТюмГУ будет создано новое образовательное подразделение.
«Мы с коллегами в ближайшее время сформируем рабочую группу, в которую войдут представители двух ректоратов, разработаем план-график реализации приказа министерства»,— сообщил господин Романчук.
Государственный аграрный университет Северного Зауралья был образован в 1959 году, в Тюмени. В университете получают образование более 5 тыс. студентов и слушателей по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. Всего в вузе шесть институтов: агротехнологический, инженерно-технологический, биотехнологии и ветеринарной медицины, дистанционного образования, повышения квалификации и переподготовки кадров и фундаментальных и прикладных агробиотехнологий.
Напомним, государственный аграрный университет Северного Зауралья был передан Минсельхозом России в ведение Минобрнауки РФ в 2022 году.
Ранее Тюменский государственный университет включили в программу «Приоритет-2030», в рамках которой он получит грант в размере 460 млн руб. Результатом обновленной программы «Приоритет-2030» должно стать укрепление связи вузов с реальным сектором экономики.