Аграрный университет Северного Зауралья присоединят к ТюмГУ

Государственный аграрный университет Северного Зауралья будет присоединен к Тюменскому государственному университету (ТюмГУ), сообщил ректор ТюмГУ Иван Романчук в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ректор ТюмГУ Иван Романчук

Фото: Пресс-служба ТюмГУ Ректор ТюмГУ Иван Романчук

Фото: Пресс-служба ТюмГУ

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ, в структуре ТюмГУ будет создано новое образовательное подразделение.

«Мы с коллегами в ближайшее время сформируем рабочую группу, в которую войдут представители двух ректоратов, разработаем план-график реализации приказа министерства»,— сообщил господин Романчук.

Государственный аграрный университет Северного Зауралья был образован в 1959 году, в Тюмени. В университете получают образование более 5 тыс. студентов и слушателей по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. Всего в вузе шесть институтов: агротехнологический, инженерно-технологический, биотехнологии и ветеринарной медицины, дистанционного образования, повышения квалификации и переподготовки кадров и фундаментальных и прикладных агробиотехнологий.

Напомним, государственный аграрный университет Северного Зауралья был передан Минсельхозом России в ведение Минобрнауки РФ в 2022 году.

Ранее Тюменский государственный университет включили в программу «Приоритет-2030», в рамках которой он получит грант в размере 460 млн руб. Результатом обновленной программы «Приоритет-2030» должно стать укрепление связи вузов с реальным сектором экономики.

Полина Щуцкая