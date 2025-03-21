Участок ПГНИУ на ул. Краснова в Перми продадут на публичных торгах

Комиссия по землепользованию и застройке одобрила повышение высоты застройки на участке по ул. Краснова, 29, принадлежащем Пермскому государственному национальному исследовательскому университету. ПГНИУ обратился в комиссию с предложением повысить высоту застройки на этой площадке с шести до семи этажей. Вуз попросил установить на территории в 2,4 тыс. кв. м соответствующую подзону обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1. На участке, принадлежащем университету, находится пустующее административное здание. Вместе с корпорацией «ДОМ.РФ» ПГНИУ рассчитывает ввести неиспользуемый актив в хозяйственный оборот.

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С 25 февраля по 4 марта проект по повышению высоты застройки на ул. Краснова, 29 прошел процедуру общественных обсуждений.

Глава краевого минимущества Лариса Ведерникова пояснила на заседании комиссии, что запрашиваемая вузом высотность застройки участка в семь этажей станет максимальным параметром участка, что связано с требованиями инсоляции. Кроме того, в отношении территории с участком ПГНИУ разрабатывается проект планировки территории. Площадка на ул. Краснова, 29 будет вовлекаться в оборот через корпорацию «ДОМ.РФ» с учетом всех градостроительных регламентов.

«Мы сейчас очень активно работаем с вузами и «ДОМ.РФ» в той части, что все объекты, которые не нужны высшим образовательным учреждениям, но имеют ценность и также расположены в центре города, планируем вовлечь в оборот через «ДОМ.РФ», - добавила министр.