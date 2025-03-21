Число зарегистрированных мигрантов в Петербурге сократилось на 60%

Число иностранных граждан, состоящих на регистрационном учете в Санкт-Петербурге, снизилось на 60%. Их насчитывается около 210 тыс. человек, сообщил вице-губернатор города Игорь Потапенко во время прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург».

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Чиновник предположил, что к такому изменению привело усиление контроля за поведением и деятельностью мигрантов со стороны правоохранительных структур. Несмотря на сокращение количества иностранцев, объем поступлений в бюджет от оформления трудовых патентов стал больше. «Уплата от патентов возросла с шести миллиардов до девяти миллиардов»,— уточнил господин Потапенко.

По итогам 2024 года Петербург покинули порядка 11,5 тыс. мигрантов. За год вынесли свыше 13 тыс. постановлений о запрете нахождения на территории РФ.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что двух молодых людей задержали в Петербурге за фиктивную постановку на учет мигрантов.

Татьяна Титаева