Бастрыкину доложат о проверке по информации о аварийном здании школы в Бирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного комитета по Башкирии Ильясу Масаллимову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки по информации о ненадлежащем содержании школы в Бирске. Вопрос поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В соцсетях сообщается, что здание городской школы 1917 года постройки, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Училище коммерческое», находится в аварийном состоянии: протекает кровля, разрушается фасад, на стенах плесень. Компетентные органы не принимают мер, говорится в пресс-релизе.

По данным открытых источников, в этом здании расположена школа №1 Бирска.

Майя Иванова