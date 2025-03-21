Бастрыкину доложат о проверке по информации о аварийном здании школы в Бирске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного комитета по Башкирии Ильясу Масаллимову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки по информации о ненадлежащем содержании школы в Бирске. Вопрос поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В соцсетях сообщается, что здание городской школы 1917 года постройки, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Училище коммерческое», находится в аварийном состоянии: протекает кровля, разрушается фасад, на стенах плесень. Компетентные органы не принимают мер, говорится в пресс-релизе.
По данным открытых источников, в этом здании расположена школа №1 Бирска.