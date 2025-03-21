Братья погибшего на СВО уфимца отсудили у военкомата орден Мужества

Ленинский райсуд Уфы обязал военный комиссариат Башкирии передать двум братьям погибшего контрактника из Уфы орден Мужества. При этом исковые требования о выплате, предусмотренной ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих…», к Министерству обороны были оставлены без удовлетворения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, военнослужащий, будучи наводчиком штурмовой роты, погиб в Артемовске в феврале 2024 года.

Отказывая братьям в удовлетворении иска в части финансов, суд установил, что после гибели родственника они получили единовременную выплату в размере 5 млн руб., а на другую они не имеют права, поскольку являются наследниками второй очереди.

Венера Хисамова