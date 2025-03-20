Правительство утвердило единовременную выплату ветеранам к 80-летию Победы

Правительство определило правила единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) и труженикам тыла к 80-летию Победы. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. В январе указ о выплатах подписал президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уточняется, что за предоставление выплаты ответственны Социальный фонд России и некоторые другие ведомства. Они положены россиянам, которые постоянно проживают на территории РФ, Латвии, Литвы и Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Фронтовики и их вдовы, а также малолетние узники концлагерей получат по 80 тыс. руб. Труженики тыла и ряд других категорий ветеранов — по 55 тыс. руб.

«Гражданам, имеющим право на получение единовременной выплаты по нескольким основаниям, она осуществляется по тому основанию, которое предусматривает более высокий размер»,— говорится в документе. Таким образом, если ветерану выплатили 55 тыс. руб., а он подпадает под категорию, которой положено 80 тыс. руб., он может предоставить подтверждающие сведения и оставшуюся сумму начислят.

11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ко Дню Победы ветераны ВОВ и труженики тыла получат единоразовую городскую выплату. Ее размер составит от 25 тыс. руб. до 70 тыс. руб. в зависимости от категории получателей. Это в среднем в 2,6 раза выше, чем в прошлом году.