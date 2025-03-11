В Москве ко Дню Победы ветеранам выплатят до 70 тысяч рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) и труженики тыла получат единоразовую городскую выплату. Ее размер составит от 25 тыс. руб. до 70 тыс. руб. в зависимости от категории получателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

В Telegram-канале Сергей Собянин перечислил 12 категорий граждан, которым полагается выплата. В их числе:

инвалиды и участники ВОВ;

военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в период войны;

участники обороны Москвы;

вдовы военнослужащих, погибших в годы войны;

граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года.

Как уточнил мэр Москвы, материальная помощь будет выплачена 28,5 тыс. москвичей. Он также сообщил, что размер выплаты увеличен в среднем в 2,6 раза. В 2024 году ветераны из Москвы получили от 10 тыс. до 25 тыс. руб.

Участники ВОВ получают ежемесячную выплату в размере 4,1 тыс. руб. В январе президент Владимир Путин подписал указ о назначении единоразовой выплаты ветеранам ко Дню Победы в размере 80 тыс. руб.