Путин распорядился выплатить ветеранам ВОВ по 80 тыс. рублей

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 80 тыс. руб. ветеранам Великой Отечественной войны. Мера поддержки распространяется на фронтовиков и их вдов, а также малолетних узников концлагерей.

Единовременную выплату в размере 55 тыс. руб. также получат труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения.

О подписании указа Владимир Путин сообщил на заседании Российского организационного комитета «Победа». «Наш долг — делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной. Это важно и для подрастающих поколений. Дети, молодежь должны знать, какие подлинные герои жили и живут рядом с ними»,— сказал он (цитата по сайту Кремля).

В мае 2025 года отмечается 80-летие Дня Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим 2025 год объявлен Годом защитника Отечества.